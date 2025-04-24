«Очень важно, чтобы у каждого было понимание уникальности города

Власти Перми в последние несколько лет особое внимание уделяют озеленению города. Реализуется проект «ПермьЗеленая», который направлен на озеленение, создание и поддержание зеленых зон, благоустройство парков и скверов. Так, была создана концепция озеленения, а для обеспечения благоприятной окружающей среды городского пространства на территории города Перми образовано муниципальное предприятие «ГорЗеленСтрой». О миссии учреждения, сложностях озеленения города рассказала директор МКУ «Городское зеленое строительство» Екатерина Овчинникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Овчинникова

Фото: Горзеленстрой Екатерина Овчинникова

Фото: Горзеленстрой

— Екатерина Николаевна, расскажите об истории создания предприятия. Зачем городу понадобилось такое учреждение?

— До перестроечных лет в Перми существовал «Горзеленстрой», который возглавлял Валентин Миндовский, известный благодаря своим инновациям в области озеленения. В то время озеленение города происходило централизованно, специализированными ведомствами. Все сохранившееся сегодня озеленение города — это наследие того самого «Горзеленстроя». После перестройки и перехода на рыночную экономику ряд государственных функций перешли в руки разрозненных подрядных организаций. Это повлекло за собой появление несогласованности. Озеленение стало отличаться в разных районах города, в учреждениях образования, культуры, во дворах. Так как наш город отличается большой площадью, это, конечно, стало сказываться на его визуальном восприятии. Поэтому в 2022 году зеленые насаждения улично-дорожной сети были переданы МКУ «ГорЗеленСтрой»». Сейчас у нас 40 тыс. зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети. Это деревья и кустарники, которые были посажены с 2016 года.

— Каковы основные направления деятельности МКУ «ГорЗеленСтрой»?

— У нас несколько направлений деятельности. Сотрудники МКУ «ГорЗеленСтрой»» обеспечивают уход за растениями: полив, удобрение, ограждение молодых саженцев, обрезку деревьев вдоль улично-дорожной сети. Кроме этого, мы проводим мониторинг состояния зеленых насаждений.

Второе направление — развитие муниципальных питомников растений. Собственно, питомник и был одной из главных причин создания МКУ «ГорЗеленСтрой», чтобы обеспечить своими деревьями и кустарниками город.

В сферу деятельности МКУ «ГорЗеленСтрой» входит также работа с природно-рекреационными территориями в долинах малых рек в рамках проекта «Зеленое кольцо» и деятельность по экологическому просве­щению и добровольчеству.

— Деятельность по обрезке и замене деревьев часто вызывает негатив у жителей. Действительно ли необходимы такие мероприятия?

— Сейчас мы заходим в город с масштабной обрезкой деревьев и действительно встречаемся с критикой от жителей. Они, к сожалению, не привыкли вообще к работам по обрезке, а это очень важная составляющая. Также неизбежна замена старого фонда в городе.

Дело в том, что в советское время в озеленении города масштабно использовался тополь обыкновенный черный и клен американский. В послевоенные годы нужно было быстро озеленить город, а эти деревья очень быстро растут. Тополь очень большой и защищает от автомобильных газов, пыли, грязи. Но сейчас есть проблема с пухом, которую нужно решать. Клены американские показали себя тоже отрицательно, потому что они со временем выглядят некрасиво и у них слабая корневая система. От сильных порывов ветра они могут падать. Американский клен не дает расти рядом с собой другим растениям. Если мы откроем энциклопедию, то у видим, что срок жизни тополя составляет около двухсот лет. Но вдоль уличной дорожной сети его возраст примерно 60–80 лет, потому что он растет в агрессивной среде. Тополь, как и американский клен, нуждается в замене и обрезке. Это необходимо для оздоровления дерева, профилактики опасных ситуаций и придания им эстетического вида. Поэтому сейчас у нас задача замены клена американского и тополя на другие виды.

— Какие виды будут использоваться в озеленении в дальнейшем?

— У нас есть список рекомендованных растений, который закреплен в нормативной базе города. Ежегодно проходят конференции с участием экологов, на которых вносятся предложения в этот список. Мы делаем ставку на пирамидальный тополь, остаются липы, разные виды ив, появляются новые виды, например очень красивая черемуха с декоративными листьями.

— Опасения жителей связаны с тем, что новые деревья будут очень долго расти?

— Мы подбираем породы, которые растут быстро. Кроме того, в правилах благоустройства сейчас закреплены довольно жесткие требования к посадочному материалу. Это должны быть крупномеры, то есть 2,5–3 метра, с определенным диаметром ствола и хорошей корневой системой. Мы видим, что посадки, которые проходят по такой методике, вполне успешны. При правильном уходе они себя хорошо начинают чувствовать, даже несмотря на то, что находятся в агрессивной среде.

— Зачем городу свой питомник растений? Почему решили отказаться от системы закупа растений в частных питомниках?

— К сожалению, имеющиеся питомники не работают в таких масштабах, таких объемах и с такими габаритами, которые требуются для озеленения города. Мы видим необходимость дальнейшего развития питомников, потому что сталкиваемся с разными проблемами. Закуп посадочного материала проводится в рамках аукциона, в котором может победить подрядчик, выращивающий посадочный материал в другой климатической зоне, и такие растения не приживутся у нас. Есть и недобросовестные поставщики. Например, в прошлом году поставка нам была задержана на два месяца. Иногда привозят не тот посадочный материал.

— Сегодня питомник уже обеспечивает город посадочным материалом?

— Пока нет. У МКУ «ГорЗеленСтрой» два питомника: «Хмели» и муниципальный питомник растений в микрорайоне Архиерейка. На Архиерейке питомник молодой. Сейчас здесь выращивается 5700 деревьев. В Хмелях 754 дерева, 17 580 кустарников.

У нас пока еще не те мощности, чтобы обеспечивать город полностью. Но когда питомник будет готов, разбиты все поля, налажен капельный полив и все производственные процессы, то мы от 10 до 13 тыс. деревьев ежегодно будем выдавать городу. И тогда, я думаю, мы выйдем на стопроцентное закрытие потребностей города. По крайней мере такими обычными деревьями и кустарниками, которые можно и нужно использовать в озеленении города.

— В этом году в озеленении будут использоваться растения из муниципального питомника?

— В этом году мы посадим с Архиерейки 800 деревьев, и с «Хмелей» 54 дерева и 3,5 тыс. кустарников. А также у нас продолжится проект по увеличению мобильного озеленения.

— Как МКУ «ГорЗеленСтрой» работает в рамках проекта по облагораживанию долин малых рек?

— Раньше в долинах малых рек не было хозяев вообще. Наше учреждение сейчас этим занимается. Оформлено более ста участков общей площадью 700 га в пяти долинах малых рек: Егошихи, Данилихи, Ивы, Мулянки и Мотовилихи. На каждом участке проводим инвентаризацию. Было обнаружено множество самозахватов. Там расположены незаконные гаражи, ямы, несанкционированные свалки и прочее, даже частные дома. К сожалению, есть такие истории, что люди строят дома в долинах малых рек без согласования. Дальше мы уже вместе с районом отрабатываем действия по очистке этих территорий.

МКУ «ГорЗеленСтрой» занимается также реализацией проекта «Зеленое кольцо». Проект «Зеленое кольцо», инициированный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, направлен на обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долины реки Егошихи, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк, долины реки Данилихи и благоустройство особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», парк Балатово.

В апреле мы вышли с инициативой в Пермскую городскую думу о введении нового статуса объектов озеленения — ландшафтные парки. Этот статус регламентирует особое содержание таких территорий.

— Расскажите о проектах учреждения в рамках экологического просвещения.

— Мы занимаемся, во-первых, издательской деятельностью. В прошлом году было выпущено подарочное издание о природных территориях города. Также проводятся экопрактики. Разработали заповедный урок — это методический материал, который вошел на федеральный портал заповедных уроков по Российской Федерации. Этот заповедный урок посвящен всем особо охраняемым природным территориям Перми. Работаем и над созданием визит-центров в долинах малых рек. Будет создано четыре визит-центра. Мы очень хотим, чтобы у нас в визит-центре были созданы площадки для проведения уроков.

Нам очень важно, чтобы у каждого нашего школьника города Перми было понимание уникальности города, в котором он живет, понимание нашего природного богатства. Пермь — это единственный город в России, половину территории которого занимают естественные леса. Это единственный город в России, у которого 300 малых рек.

Беседовала Ирина Суханова