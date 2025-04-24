FT сообщила о возможном дефолте Украины в мае

Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд. После провалившихся переговоров с держателями ценных бумаг Минфин Украины сообщил о планах «рассмотреть все доступные варианты» и продолжать обсуждения для решения этого вопроса. Как отмечает Financial Times (FT), в сложившейся ситуации Киев может объявить дефолт.

Речь идет о так называемых GDP warrants — облигациях, выплаты по которым привязаны к росту ВВП страны. Среди держателей ценных бумаг: американские хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. Переговоры с ними проходили с 15 по 23 апреля.

Украина выпустила 20-летние бумаги еще при реструктуризации долга в 2015 году. Инвесторы получают выплаты, если рост ВВП страны превышает 3%. В 2023 году (за который должна расплатиться Украина) реальный ВВП страны вырос более чем на 5%. Украинский Минфин отмечает, что показатель был «не признаком бурного процветания экономики, а хрупким восстановлением после почти 30-процентного спада» в 2022 году. Однако формально Киев обязан выплатить долг кредиторам: до 31 мая им необходимо перевести больше $500 млн.

Украина предложила кредиторам конвертацию в «стандартные» гособлигации. Инвесторы пока согласны перевести в обычный госдолг только часть майского платежа на чуть более $200 млн.

В 2024 году Украина договорилась с ключевыми частными внешними кредиторами о реструктуризации более $20 млрд международного долга. Однако эта договоренность не касалась GDP warrants. Международный валютный фонд считает их «существенной угрозой» финансовой стабильности Украины.

Лусине Баласян