Четырех птиц, пострадавших от мазута, выпустили в природу на Кубани

Волонтеры вернули в естественную среду обитания в Темрюкском районе четырех водоплавающих птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Две чомги и две черношейные поганки прошли курс реабилитации в специализированном центре в селе Витязево, открытом 16 января 2025 года. Центр стал первым в России объектом для восстановления птиц, загрязненных мазутом. Для содержания пернатых используются изолированные помещения с бассейнами, системой обогрева, рециркуляции воздуха и инфракрасным освещением.

Птицы были доставлены в центр после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии на побережья Кубани выбросило фрагменты мазута.

Анна Гречко