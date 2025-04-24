Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие несколько дней запланированы важные встречи по Украине. По его словам, уже наблюдется «большой прогресс» в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи»,— сказал Дональд Трамп на встрече в Белом доме с премьером Норвегии.

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