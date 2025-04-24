Умные все стали

Пермь наряду с другими городами-миллионниками демонстрирует возрастающий спрос на цифровизацию сервисов в многоквартирных домах. Пермские застройщики фиксируют рост спроса на умные квартиры и уже планируют строительство целых «умных» микрорайонов. В Перми даже появился первый ЖК с управлением на основе искусственного интеллекта. Поставщики электроэнергии на фоне растущего спроса развернули в Перми завод по производству «умных» счетчиков. Впрочем, не все «умные» услуги востребованы у жителей из-за их дороговизны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Видеонаблюдение становится неотъемлемой частью жилого фонда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Видеонаблюдение становится неотъемлемой частью жилого фонда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жилищно-коммунальный рай

Цифровизация ЖКХ набирает обороты. Сегодня при эксплуатации почти 80% жилого фонда используются цифровые технологии, подключено видеонаблюдение, отмечают в компании «Юникорн», специализирующейся на IT-решениях систем «умного дома». По данным «Юникорна», за год количество активных пользователей мобильных приложений увеличилось на 25% во многом благодаря расширению возможностей и набора смарт-сервисов, таких как про­смотр видеозаписей с камер, подключение видеодомофонов и шлагбаумов.

В реестре «Единого ресурса застройщиков» сегодня пока семь умных ЖК, однако на деле количество домов, использующих цифровые технологии, гораздо больше, заявляет СЕО IT-компании «Юникорн» Светлана Перминова.

«Тренд, который наблюдается в сегменте умных зданий, это возрастающий спрос на цифровизацию у конечных потребителей, использование смарт-сервисов в обеспечении безопасности, комфорта и в решении бытовых вопросов. Умное здание становится мастхэвом. Сегодня нет ни одного застройщика, который бы на этапе проектирования не задумался об установке интеллектуальных приборов учета, видеодомофонов или, например, камер наблюдения. Затраты на подключение цифровых сервисов являются минимальными по сравнению с бюджетом стройки. Цифровизация также все активнее проникает во вторичный жилой фонд, возможно, не такими же темпами»,— отмечает Светлана Перминова.

Пермские застройщики, со своей стороны, также активно применяют технологии умного дома. Например, ПЗСП сдает дома с такими элементами «умного дома», как бесконтактный вход на территорию через систему распознавания лиц и приложение в смартфоне, «умный» домофон, видеонаблюдение по всему периметру дома, а также возможность получать звонки с домофона в мобильное приложение. В местах общего пользования ПЗСП устанавливает системы энергосбережения, которые реагируют на движение.

«Современный жилой комплекс — это целая экосистема сервисов, которые позволяют сделать жизнь наших резидентов свободнее, безопаснее и удобнее. С помощью смартфона они могут заказать пропуск для курьера, зайти в подъезд, связаться с УК, передать показания счетчиков, оплатить квитанции, посмотреть видеокамеры и многое другое»,— говорит Дмитрий Лебедев, директор по цифровизации ГК «Кортрос».

В жилых комплексах общие домовые поквартирные приборы учета с дистанционной передачей на тепло, на электричество, на воду устанавливает ПМД. В ЖК ПМД ставится погодозависимая автоматика — датчики температур наружного воздуха, которые регулируют температуру теплоносителя после теплообменников. «Плюс на каждом радиаторе у нас стоят так называемые термоголовки, и в каждой комнате можно отрегулировать свою температуру»,— рассказал руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев.

Делай с умом

В первую очередь клиентов «Кортроса» интересуют сервисы, позволяющие сберегать ресурсы, в том числе приборы учета, регулировки отопления, воды и света, а также те, что отвечают за безопасность: камеры видеонаблюдения, датчики движения, дыма, протечек и прочее. Потребность в этих сервисах выразили три четверти опрошенных, отмечает Дмитрий Лебедев из ГК «Кортрос».

Рынок умных технологий на сегодняшний день довольно обширен. Клиенты могут подобрать опции по своим финансовым возможностям: от базовых умных ламп, розеток и колонок до продвинутых систем управления. При этом относительно новым, но перспективным трендом становится внедрение «умного дома» в квартиры еще на этапе строительства.

Пермские застройщики уже планируют полностью умные ЖК и даже целые районы. В строящемся ЖК «Три Девятых» (застройщик ПСЗП) предусмотрена автоматическая система распознавания номерных знаков на автомобилях, позволяющая жителям беспрепятственно проехать в паркинг, а датчики движения — сэкономить на потреблении электроэнергии. Также в этом ЖК используют лучевую разводку отопления, которая позволяет регулировать температуру в каждой отдельной комнате.

«Кортрос», в свою очередь, планирует в Перми целый «умный» микрорайон на территории у Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Предполагается, что он станет самым большим цифровым районом России. Общая площадь участков превысит 25 га. Вся эта территория будет технологически интеллектуальной: в благоустройство заложат все необходимое для установки зарядок для электрокаров и систем «умного паркинга». У жителей появится доступ к мобильному приложению с интегрированным общедомовым чатом и специальным маркетплейсом для заказа сервисов и товаров резидентов коммерческой недвижимости микрорайона. Среди них: услуга выгула собак, заказ кофе, запись на косметические процедуры и даже ремонтные работы. Помимо жилых квадратных метров на территории будут построены «умная школа» на 1400 учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников.

Еще один тренд, который отмечают в «Юникорне», это использование технологий генеративного искусственного интеллекта на этапе эксплуатации МКД. И здесь Пермь находится в числе лидеров. Так, в 2024 году пермская УК NOVA comfort интегрировала на двух ЖК — Nova City и SPACE — персонального ассистента Ujin Assistant на базе искусственного интеллекта. Общение с роботом-ассистентом синхронизировано через голосовые колонки «Алиса», «Салют», «Маруся», а также в мобильном приложении и Telegram. Персональный ассистент не только отвечает на вопросы о настройке мобильного приложения, подключении умных устройств, отправляет заявки в УК, собирает информацию по счетчикам, выставляет квитанции, но и на основе запросов жителей делает выводы о том, на что следует обратить внимание сотрудникам управляющей организации. Точность его ответов превышает 87%. «В конечном итоге внедрение цифровых сервисов позволило УК NOVA comfort повысить качество обработки входящих обращений, уменьшить нагрузку на операторов, принимающих заявки, сэкономив время»,— поясняют в «Юникорне».

Умный, но дорогой

В «Кортросе» считают, что спрос на «умные дома» растет. В компании ссылаются на результаты проведенного опроса, которые показали, что 77,3% клиентов учитывают наличие технологий «умного дома» при покупке квартиры. «Сегодня люди хотят управлять своим домой при помощи мобильного телефона — там вся их жизнь. Мы стремимся реализовать это желание и соответствовать ожиданиям покупателей, поэтому формируем основные стандарты по уровню обслуживания своих проектов еще на этапе их проектирования»,— отметил директор по цифровизации ГК «Кортрос».

В то же время другие застройщики не фиксируют большого запроса от клиентов на «сверхумные» дома в Перми. «Мы периодически проводим опросы, насколько востребованы те или иные „умные“ решения в домах, в том числе и среди аудитории конкурентов, которые больше умных систем (перекрытие воды, умные розетки)»,— рассказывает Артем Савельев из ПМД.

Одна из причин, которые могут сдерживать рост спроса на умные дома — стоимость их обслуживания. Стоимость содержания умных приборов учета, по данным гендиректора ООО «СЗ „Ива-Девелопмент“» Алексея Скрипкина, около 5 руб. за 1 кв. м жилплощади в месяц. При этом тариф на содержание жилья в Перми составляет около 30 руб. за 1 кв. м. Бывают случаи, когда владелец жилья, чтобы минимизировать расходы на содержание квартиры, отключает умные решения. По мнению девелопера, одна из причин — минимальный перечень услуг, который сформирован на муниципальном уровне. И в него не входят расходы на умные гаджеты. Господин Скрипкин считает, что для удобства проживания в новом умном доме должны быть предусмотрены расходы на содержание умных приборов учета, видеонаблюдения и удаленного доступа. Застройщики ведут переговоры с муниципалитетом, чтобы расширить список и выделить в нем категорию «Содержание высокотехнологичного энергосберегающего жилья». Пока же с клиентом управляющие организации вынуждены общаться в индивидуальном порядке, убеждая его, что с умными приборами ему будет жить комфортнее.

На этапе эксплуатации платеж за коммунальные услуги увеличивается в среднем на 50–80 руб. за квартиру и зависит от набора услуг и сервисов. «В сегменте умного здания существует огромное разнообразие сервисов, и жители сами выбирают необходимые, подключают дополнительные, если застройщик ограничился минимальным набором. Отказ от каких-то сервисов — это крайне редкий случай»,— отмечают в «Юникорне».

На все — с прибором

Свой вклад в цифровизацию жилья вносят поставщики тепла и электричества. С 2022 года все устанавливаемые в РФ счетчики должны быть «умными» — то есть обеспечивать возможность удаленной передачи показаний на расчеты без участия человека. Установка и замена новых счетчиков для потребителей-физлиц бесплатна, но только в трех случаях: отсутствия прибора, его поломки и выхода за межповерочный интервал. Ожидается, что к 2035 году, в ходе постепенной замены приборов с обычных на «умные», будет создана единая интеллектуальная система учета (ИСУ) электроэнергии по всей стране. В Пермском крае в частном секторе счетчики меняют электросетевые компании (в частности, филиал «Перм­энерго» ПАО «Россети Урал»), в многоквартирных домах — гарантирующие поставщики электроэнергии, в пермском случае — ПАО «Перм­энергосбыт» (ПЭСК), в новых домах приборы ставит застройщик и передает их поставщику энергоресурсов.

Всего за 2022–2024 годы ПЭСК установлено около 55 тыс. «умных» счетчиков в многоквартирных домах по всему Пермскому краю. В планах на 2025 год установка более 42 тыс. таких приборов. По оценке компании, доля умных счетчиков в многоквартирных домах Прикамья составляет до 12%.

Для потребителей из многоквартирных домов, после полной «обвязки» дома «умными» счетчиками, эффект очевиден. Начисления на содержание общедомового имущества, или, по-старому, ОДН, будут стабильными и понятными. Никто не будет зависеть от того, передал сосед показания или нет, хочет он ставить «умный» счетчик или не хочет, отмечает Игорь Шершаков.

В 2020–2021 годах ПЭСК реализовала пилотный проект по полной «обвязке» интеллектуальными приборами двух многоквартирных домов в Перми. «На его базе фиксируем снижение начислений на содержание общедомовых нужд на 50–60%»,— рассказал Игорь Шершаков.

После этих «пилотов» «Пермэнергосбыт» принял решение о создании своего производства «умных» счетчиков — для обеспечения их постоянного наличия и контроля качества продукции.

В «Пермэнерго» считают, что умные счетчики в первую очередь оказывают прямое влияние на качество электроснабжения клиентов. «Умные счетчики» — не просто приборы учета, это элементы информационной системы, благодаря которой в режиме онлайн можно видеть все параметры поставки электроэнергии, ее отсутствие и качество. Получать данные с таких счетчиков можно дистанционно, без снятия показаний персоналом сетевой компании и самим клиентом, отмечают в «Перм­энерго». От обычных электросчетчиков «умные» приборы учета отличаются большей точностью измерения, способностью работать в многотарифном режиме, возможностью дистанционной передачи показателей потребления электроэнергии. Кроме того, «умный учет» повышает и наблюдаемость электрической сети. Система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние распределительного электросетевого комплекса. Это дает возможность энергетикам компании «Россети Урал» оперативно реагировать на технологические нарушения.

Свои умные счетчики устанавливают и поставщики тепла. В пермском филиале «Т Плюс» рассказали об установке устройств сбора и передачи данных (УСПД). Они автоматизируют процесс передачи показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ). Приборы позволяют точно измерять количество гигакалорий, поступивших в здание, и передавать данные без искажений. До внедрения УСПД показания передавались вручную, что часто приводило к ошибкам и задержкам. Кроме того, эти устройства могут сигнализировать о ненормативных показаниях температуры, что позволяет оперативно реагировать на возможные дефекты тепловой сети.

Петр Налбандян, директор пермской управляющей компании «Ива», подтверждает, что наличие умных приборов учета позволяет жильцам экономить ресурсы. «По сути, платежка за жилье включает в себя три основные затратные части — содержание жилья, расходы на тепло и электроэнергию. На содержании жилья сильно не сэкономишь, а вот на других составляющих можно. Например, наличие термодатчиков позволяет регулировать температурный режим в каждой комнате. Допустим, вы уходите на работу и поддерживать комфортную температуру не нужно. Когда возвращаетесь — можно включить потеплее»,— пояснил управляющий. На этом показателе можно экономить от 500 до 1000 руб. в месяц с каждой квартиры. Не столько к экономии, сколько к прозрачности учета приводит наличие умных счетчиков на общедомовых приборах — жильцы видят, за что платят.

Вячеслав Суханов