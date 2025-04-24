У нас новенькие

С 1 июня в Перми на ряде автобусных маршрутов общественного транспорта начнут действовать новые контракты. Автоперевозчики, которые были определены в результате конкурсных процедур, должны вывести на маршруты новый транспорт. Предприниматели закупают технику, часть которой уже доставлена в Пермь. Начать работу вовремя обещают как действующие предприниматели, так и иногородние, выигравшие конкурс в Перми впервые. Перевозчики уверены, что сумеют к нужному сроку обеспечить город современным транспортом. Эксперты отмечают, что Пермь уже несколько лет подряд является лидером в сфере организации транспортного обслуживания и новые условия контрактов позволят и дальше быть примером в этом вопросе для других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне на маршрутах Перми начнут работать новые автобусы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В июне на маршрутах Перми начнут работать новые автобусы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 1 июня произойдут изменения в маршрутах следования общественного транспорта Перми, сообщили в администрации города. На ряде направлений начнут действовать новые контракты на обслуживание автобусных маршрутов.

Напомним, в этом году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% работы транспорта. Текущие брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Осенью прошлого года были проведены новые конкурсные процедуры.

По их результатам удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего направлений досталось МУП «Пермгорэлектротранс», которое будет обслуживать маршруты №3, 10, 45, 50, 71, 82, 42, 43. Вторым крупным игроком станет ООО «Ярославская транспортная компания — 2», выигравшее направления №1, 14, 67, 15. Маршруты №51 и 74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). ООО «Дизель» достались маршруты №32, 53, 77 и 78, ООО «Сити-бас» — №4, 40, 47, 59, ООО «АААвто» — №2, 60 и 80, ООО «Компас» — №20, 52 и 64.

Стоит отметить, что федеральные перевозчики «РТ-Лайн» и «Автомиг», занимающие сейчас большую часть рынка автобусных перевозок в Перми, отказались от участия в конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками и высокими требованиями к автобусному парку.

Новые контракты предусматривают обновление подвижного состава: работать на маршрутах в новых условиях могут машины не старше 2024 года выпуска. «Изменятся и требования, предъявляемые к автобусам. Из самого заметного — наличие стеклопакетов и системы мониторинга работы кондиционеров. Это позволит более эффективно поддерживать комфортный микроклимат в салоне. Кроме того, увеличивается количество валидаторов. В автобусах большого класса их будет шесть (вместо текущих четырех), а в машинах особо большого класса — 11»,— уточнили в мэрии Перми.

Наряду с этим автобусы должны иметь тревожные кнопки для обеспечения безопасности пассажиров и электронные маршрутоуказатели повышенной четкости.

«Самым знаковым изменением станет выход автобусов особо большого класса на ряд маршрутов. На маршруты 14, 15, 27 и 53 „гармошки“ выйдут с 1 июня, на маршрут №1 — с 15 июля. Также они продолжат работать на маршруте №50, где их удалось запустить раньше времени. Кроме того, сейчас „гармошки“ временно работают на маршрутах №10, 42 и 43. В регулярной работе проблем с их эксплуатацией не выявлено. Перевозчики в настоящее время продолжают подготовку к работе по новым контрактам. На сегодняшний день срыва сроков поставки техники не ожидается. Инициатив расторжения контрактов от перевозчиков также не было»,— рассказали в мэрии Перми.

За что купил

Подготовка к работе по новым контрактам осложнялась для перевозчиков тем, что расчеты стоимости новых контрактов производились с учетом участия в программе льготного лизинга от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Совместная программа ГТЛК и ВЭБ.РФ позволяла на паритетных началах профинансировать лизинговую сделку по приобретению автобусов перевозчиками. Ранее Пермь входила в число регионов, где подобная схема применялась. Однако в этом году действие программы было приостановлено во всех регионах. Поэтому перевозчикам пришлось искать другие источники финансирования.

Несколько перевозчиков уже отчитались о приобретении новой техники. Так, в ООО «Сити-Бас» поступило 18 новых автобусов. Всего компания планирует закупить 44 единицы техники. Сейчас новые автобусы проходят этап оснащения — устанавливается необходимое оборудование. Как только работы будут завершены, транспорт выйдет на маршруты №40 и 47. Совладелец компании Александр Богданов отметил, что компания приобрела автобусы в лизинг. «Мы точно успеем привезти технику в срок»,— пообещал предприниматель. Он пояснил, что часть новых контрактов начнет действовать с 1 июня, другая — в июле, и еще на ряде маршрутов осенью. Соответственно и техника будет приобретаться поэтапно. Но контракты на ее приобретение уже заключены, сообщил он. Компания закупила технику Volgabus.

ООО «Дизель» также сообщило о покупке газовых автобусов ЛиАЗ-5292.67. «Это современные двенадцатиметровые автобусы, которые выйдут на маршруты №32, 77 и 78 летом этого года. Также ожидаем поставку двадцати „гармошек“ для работы на маршруте №53»,— сообщали ранее в компании. Часть машин перевозчик планирует выпустить на линию раньше срока, после установки дополнительного оборудования.

О приобретении новых автобусов отчитывалось и муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс». За последние несколько месяцев там получили 41 новый автобус: 35 автобусов особо большого класса и шесть малого класса. Новый подвижной состав уже работает на линии и перевозит пассажиров. Как сообщили ранее в департаменте транспорта, автобусы приобретены по программе льготного лизинга Республики Беларусь, по которой субсидируется 2/3 ключевой ставки, что позволяет снизить стоимость автобусов на 20% в сравнении с коммерческим лизингом.

Генеральный директор «Ярославской транспортной компании — 2» («ЯТК-2») Гурам Макалатия сообщил, что компания готовится к осуществлению перевозок в Перми. «Для исполнения взятых на себя обязательств для Перми мы заказали технику у лидера отрасли — Ликинского автобусного завода. В нашем парке будут автобусы большого и особо большого классов, вместимостью до 112 пассажиров на большом классе и до 178 пассажиров на особо большом классе. Весь наш транспорт экологичный, на газомоторном топливе, полностью низкопольный, соответствует требованиям программы «доступная среда», отличается вместительностью и просторностью. Для комфорта пассажиров в автобусах предусмотрены кондиционеры, USB-разъемы, мультимедийные экраны, система адресного открытия дверей и прочее»,— отметил господин Макалатия. Он уточнил, что парк в Перми будет насчитывать 67 автобусов, из которых 13 — большого класса и 54 автобуса особо большого класса.

Гендиректор «ЯТК-2» рассказал, что в настоящее время компания подбирает персонал для работы в Перми.

По словам Гурама Макалатии, у «ЯТК-2» есть успешный опыт работы в Ярославле и компания решила выйти в Пермь, так как в городе активно развивается пассажирский транспорт. «В рейтинге городов по качеству общественного транспорта, подготовленном экспертами компании „Симетра“, Пермь по праву и заслуженно занимает первое место. Даже для тех, кто первый раз оказывается в городе, невооруженным глазом видно, что администрация города и края уделяют транспорту особое внимание,— подчеркнул транспортник.— Учитывая, что первая транспортная реформа в Российской Федерации такого масштаба прошла в Перми, можно смело сказать, что Пермь — эталон, на который могут равняться другие регионы. Транспорт Перми, включая автобусы и трамваи — в пределах нормативных сроков эксплуатации, обладает единым дизайн-кодом и обеспечивает должный в наше время уровень комфорта. А после запуска новых контрактов он станет еще современнее и удобнее».

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, д. т. н. Михаил Якимов также считает, что пермский общественный транспорт является лидером в плане эффективности организации своей работы. «В отличие от других регионов, где транспортные реформы были проведены раньше (например, Тверская область, город Тверь, Новокузнецк), в Перми этот процесс продолжает развиваться, совершенствуется нормативная правовая база»,— пояснил эксперт.

Михаил Якимов отметил и другой положительный момент: на рынок Перми выходят новые игроки. «Это очень хорошо, что рынок даже расширяется. Приходят работать и новые перевозчики. Это и „новая кровь“ в плане менеджмента, управления организацией работы. Я думаю, пермским перевозчикам будет интересно посоревноваться, поделиться опытом с „Ярославской транспортной компанией“. Это всегда полезно. Главное, чтобы не было какой-то зависимости от одного крупного перевозчика. Такие примеры были, например, в Новокузнецке. Довольно трудно было организатору перевозок регулировать, контролировать деятельность перевозчика, который является монополистом на рынке»,— подчеркнул господин Якимов. Он считает, что существующая схема, когда работают два-три крупных игрока и все остальные маршруты,— самая лучшая модель. Эксперт отметил, что серьезных изменений на пермском рынке не предвидится, так как уже сформирована оптимальная маршрутная сеть, и приход новых игроков и подписание новых контрактов не изменят фундаментальные вещи в плане организации пассажирских перевозок.

Ирина Суханова