На Кубани предложили реформировать законы о жилищном обеспечении инвалидов

Депутаты Заксобрания Кубани на очередной, 58-й сессии приняли обращение к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением усовершенствовать федеральное законодательство, регулирующее обеспечение жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

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Председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев пояснил, что инициатива возникла на фоне растущих проблем с адаптацией жилых помещений и общедомовой инфраструктуры в многоквартирных домах под нужды людей с инвалидностью. Особенно остро, отметил он, эта тема звучит сейчас, когда увеличилось число людей с инвалидностью, получивших травмы во время участия в специальной военной операции.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что забота о людях с ограниченными возможностями — один из ключевых приоритетов социальной политики.

«В этом отношении делалось и делается многое. Но жизнь и практика показывают, что интересы инвалидов в полной мере учитываются далеко не всегда. Решение проблемных вопросов требует изменений в федеральном законодательстве, и мы предлагаем Правительству инициировать этот процесс, чтобы тем самым улучшить условия проживания таких граждан, в том числе получивших травмы в ходе специальной военной операции», – прокомментировал он принятое обращение.

Леонид Ломакин