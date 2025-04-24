В Екатеринбурге открылась выставка об эвакуации артефактов древнего Херсонеса

В креативном кластере «Л52» (площадка Музея истории Екатеринбурга) открылся выставочный проект «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса».

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Экспозиция рассказывает об эвакуации коллекций Херсонесского музея в Свердловск во время Великой Отечественной войны. Тогда под присмотром хранителя Станислава Стржелецкого коллекция из более 11 тыс. музейных предметов преодолела за 105 дней почти 6 тыс. км, пересекая Черное и Каспийское моря. В Свердловск из Крыма ценности прибыли в декабре 1941 года. Их хранили в Ипатьевском доме, получившим известность расстрелом царской семьи.

В основе спасенной коллекции — уникальные артефакты, полученные при раскопках античного города-полиса, позднее северо-восточного форпоста Византийской империи, и его округи. Кроме того, в эвакуацию был отправлен научный архив (негативы, планы, чертежи) и обширная библиотека. Всего 8 тонн музейного имущества.

В экспозиции «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса»: керамика, стеклянные изделия, фрагменты скульптур и надгробий, клад из 35 античных монет, архивные документы, редкие фотографии, книги и видеоматериалы, воссозданные по дневникам и свидетельствам очевидцев.

Проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализовали Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Музей истории Екатеринбурга.

«Мы хотим почтить память тех, кто, невзирая на лишения военного времени, сохранял для нас мировое культурное достояние. Наших предшественников, историков и музейщиков, своей работой проложивших интеллектуальный мостик между Уралом и миром, где, в том числе, рождалась и европейская цивилизация»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Выставка «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса» будет работать до 2 сентября.

Анна Мисюра