До -2, дождь и снежная крупа: какие погодные сюрпризы ждут петербуржцев 25 апреля
После ясных и теплых весенних дней погода в Петербурге вновь стремится сменить сезон — в обратную сторону. В пятницу, 25 апреля, в городе местами ожидается понижение температуры до -2 градусов, предупредили в региональном МЧС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Также, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день теплолюбивым жителям города настроение подпортят осадки. Ожидаются дождь, мокрый снег и снежная крупа.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 24 апреля прогнозируется до +9 и без осадков.