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До -2, дождь и снежная крупа: какие погодные сюрпризы ждут петербуржцев 25 апреля

После ясных и теплых весенних дней погода в Петербурге вновь стремится сменить сезон — в обратную сторону. В пятницу, 25 апреля, в городе местами ожидается понижение температуры до -2 градусов, предупредили в региональном МЧС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Также, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день теплолюбивым жителям города настроение подпортят осадки. Ожидаются дождь, мокрый снег и снежная крупа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 24 апреля прогнозируется до +9 и без осадков.

Дарья Астанина

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