До -2, дождь и снежная крупа: какие погодные сюрпризы ждут петербуржцев 25 апреля

После ясных и теплых весенних дней погода в Петербурге вновь стремится сменить сезон — в обратную сторону. В пятницу, 25 апреля, в городе местами ожидается понижение температуры до -2 градусов, предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Также, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день теплолюбивым жителям города настроение подпортят осадки. Ожидаются дождь, мокрый снег и снежная крупа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 24 апреля прогнозируется до +9 и без осадков.

Дарья Астанина