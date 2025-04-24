В центре Краснодара обнаружили муляж гранаты Ф-1

На пересечении улиц Чапаева и Рашпилевской в Краснодаре обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / rosgvard_krasnodar Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг». По итогам обследования выяснилось, что предмет является муляжом гранаты Ф-1. Опасности боеприпас не представлял.

Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Анна Гречко