обновлено 20:48
В центре Краснодара обнаружили муляж гранаты Ф-1
На пересечении улиц Чапаева и Рашпилевской в Краснодаре обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.
Фото: t.me / rosgvard_krasnodar
На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг». По итогам обследования выяснилось, что предмет является муляжом гранаты Ф-1. Опасности боеприпас не представлял.
Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.