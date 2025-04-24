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обновлено 20:48

В центре Краснодара обнаружили муляж гранаты Ф-1

На пересечении улиц Чапаева и Рашпилевской в Краснодаре обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

Фото: t.me / rosgvard_krasnodar

На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Шторм-Юг». По итогам обследования выяснилось, что предмет является муляжом гранаты Ф-1. Опасности боеприпас не представлял.

Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Анна Гречко

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