Совет директоров МТС-банка одобрил дополнительную эмиссию акций. Банк может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более чем 6 925 812 штук, что составит не более чем 20% от текущего уставного капитала банка. Размещение акций может быть проведено по открытой подписке, сообщает кредитная организация. Привлечение дополнительного капитала МТС-банк рассматривает для прироста нового кредитного портфеля и возможных сделок M&A. В кредитной организации подчеркивают, что финансовое положение банка устойчивое, о чем свидетельствуют высокий запас по нормативам достаточности капитала и сильное покрытие резервами проблемных кредитов.

Российский разработчик и производитель микроэлектроники — группа компаний «Элемент» — планирует до конца года запустить серийное производство отечественных блоков электропитания для серверного и телекоммуникационного оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Элемента». Разработкой блоков занимается входящая в группу компания «Элемент-Технологии», она будет использовать отечественную электронную компонентную базу от других предприятий группы. Выпускать блоки будут в Подмосковье.

Компания Balchug Capital закрыла сделку по приобретению российской «дочки» американского банка Goldman Sachs, сообщили РБК в компании. «Балчуг Капитал» стала владельцем 100-процентной доли. Ее номинальная стоимость — около 1,5 млрд руб. Ранее Владимир Путин разрешил Balchug Capital приобрести Голдман Сакс Банк, а также акции семи российских энергетических компаний у Goldman Sachs, которая после начала военной операции на Украине заявила о приостановке бизнеса в России.