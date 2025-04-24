По итогам 2024 года ВРП Марий Эл составил 349,8 млрд рублей
Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Марий Эл по итогам 2024 года составил 349,8 млрд руб., показав увеличение физического объема на 12% с 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.
По итогам 2024 года ВРП Марий Эл составил 349,8 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Промышленное производство за трехлетний период выросло на 17,5%, достигнув 319,8 млрд руб., а налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета увеличились на 36,2%, составив 44,4 млрд руб.
В текущем году планируется сохранить положительную динамику. Прогнозируется рост ВРП на 3,2%, промышленного производства — на 4,5%, сельскохозяйственного сектора — на 1,7%, а объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться на 3,7%.
В 2025–2027 годах предусмотрено осуществление 40 региональных инициатив с общим объемом финансирования 37,4 млрд руб. Эти ресурсы будут направлены на комплексное развитие инфраструктуры, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, а также совершенствование сфер здравоохранения, образования и городской среды.