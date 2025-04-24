Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Марий Эл по итогам 2024 года составил 349,8 млрд руб., показав увеличение физического объема на 12% с 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2024 года ВРП Марий Эл составил 349,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По итогам 2024 года ВРП Марий Эл составил 349,8 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Промышленное производство за трехлетний период выросло на 17,5%, достигнув 319,8 млрд руб., а налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета увеличились на 36,2%, составив 44,4 млрд руб.

В текущем году планируется сохранить положительную динамику. Прогнозируется рост ВРП на 3,2%, промышленного производства — на 4,5%, сельскохозяйственного сектора — на 1,7%, а объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться на 3,7%.

В 2025–2027 годах предусмотрено осуществление 40 региональных инициатив с общим объемом финансирования 37,4 млрд руб. Эти ресурсы будут направлены на комплексное развитие инфраструктуры, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, а также совершенствование сфер здравоохранения, образования и городской среды.

Артём Дергунов