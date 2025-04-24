Число палов сухой травы в Ярославской области выросло в шесть раз

В Ярославской области в текущем году зарегистрировано 668 палов сухой травы, что в шесть раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Общая площадь палов составила 645 гектара. К настоящему моменту составлено 29 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале апреля в Ростовском районе сгорели три нежилых и один дачный дом из-за пала травы. Также было сообщение о возгорании сухой травы на Осташинском кладбище.

Алла Чижова