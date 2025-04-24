«Предпринимателям нужно набраться оптимизма»

Объемы кредитования уральского бизнеса в условиях рекордно высокой ключевой ставки значительно снизились, рассказали участники банковского рынка Свердловской области на круглом столе в Екатеринбурге. По их данным, основные заемщики сейчас — предприятия общепита и торговли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматели вместо кредитов стали выбирать альтернативные финансовые инструменты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Предприниматели вместо кредитов стали выбирать альтернативные финансовые инструменты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Представители банковского сектора встретились в креативном кластере «Домна» по инициативе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Круглый стол был организован накануне заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, на котором должен рассматриваться вопрос о ключевой ставке (с октября прошлого года она держится на уровне 21%).

Участники рынка не стали скрывать, что объемы корпоративного кредитования упали. По данным Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 25%. В Сбербанке в первом квартале зафиксировали падение спроса на продукты финансирования. Начальник управления продаж малому бизнесу Свердловского отделения Сбербанка Евгения Ваганова объяснила его не только высоким уровнем ставки, из-за которого заморожены многие инвестиционные проекты, но и сезонностью.

Руководитель Абсолют-банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова добавила, что у бизнес-сообщества есть «пессимистические настроения» относительно стоимости кредитов, а сохранение высокой ключевой ставки не было заложено многими предпринимателями в бизнес-планы.

По словам директора Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяны Шиловой, большинство заемщиков банка сейчас берут кредиты по льготным программам, в том числе для субъектов сельского хозяйства. Позволить себе кредитование по рыночной ставке на текущие нужды могут компании, успевшие закупить сельскохозяйственную технику, которая может обеспечить в несколько раз больший объем работ.

Как рассказали участники рынка, кредиты по рыночной стоимости берут на пополнение оборотных средств предприятия сферы торговли, общепита, оказания услуг. При этом высокую стоимость кредита они перекладывают на цену продукта для конечного потребителя, отметила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Руководитель направления малого бизнеса департамента корпоративного бизнеса УБРиР Сергей Чунтонов добавил, что кредиты по рыночным ставкам актуальны еще и для предпринимателей, которые развертывали инвестиционные проекты до значительного повышения ставки регулятора.

«Предприниматели начинали проект за свои средства, а сейчас понимают, что себестоимость растет, а заканчивать его надо»,— пояснил он.

Предприниматели стали выбирать альтернативные финансовые инструменты: факторинг, банковские гарантии. По словам Валентины Жильцовой, гарантии аванса обходятся бизнесу в четыре-пять раз дешевле, чем кредитные средства.

Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что фонд оказывает услуги микрокредитования на уровне ключевой ставки и поручительства в банках до 100 млн руб. При этом займы пользуются популярностью в первую очередь в небольших муниципалитетах, где банков не так много. В прошлом году было предоставлено 1,1 млрд руб. кредитов. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что средств фонда заметно не хватает, а на инструменты поддержки, как правило, стоит очередь.

Говоря о перспективах для бизнеса, Валерий Пиличев отметил, что общий тренд определить сложно, поскольку горизонт планирования «скукожился» с нескольких лет до пары месяцев.

«Предпринимателям нужно набраться оптимизма. Тренд на выживание с дальнейшим ростом»,— сказал он. «Сейчас период стабильной ставки, и это нужно принять как данность»,— сказала Екатерина Богатова, рекомендовав адекватно рассчитывать бизнес-планы, исходя из рыночной стоимости займа.

Анна Капустина