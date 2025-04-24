Правительство может удвоить страховые выплаты для вкладов со сберсертификатами

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам. Возмещение предлагается увеличить с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Инициатива касается неотзывных вкладов в рублях сроком более трех лет. Выплату будут осуществлять отдельно от возмещения по иным банковским счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пояснительной записке уточняется, что удвоение выплаты повысит привлекательность сберсертификатов для населения и привлечет в банковский сектор больше долгосрочных ресурсов.

При этом законопроект почти не повлияет на фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Банк России пока не рассчитывает на существенный рост объема страховой ответственности ФОСВ по данному виду вклада. В правительстве добавили, что к 1 января 2025 года только девять банков обладают средствами вкладчиков, привлеченными с использованием сберсертификатов. Суммарный объем этих средств составляет 4 млрд руб., 99% которых приходится на кредитные организации.