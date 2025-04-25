Почему нельзя заряжать телефон до 100%

Надежность и эффективная работа телефона в современном мире — основа комфорта. Это компактное устройство хранит всю важную для жизни информацию, поэтому особенно досадно, когда со временем смартфон начинает быстрее разряжаться. О том, как продлить срок службы устройства и избежать преждевременного износа батареи, расскажет Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Фото: пресс-служба МегаФона

Аккумулятор смартфона испытывает серьезные нагрузки из-за активного использования и многократных циклов подзарядки. Это ускоряет изнашивание батареи. Ключевой фактор, влияющий на срок службы батареи — это уровень заряда.

Современные литий-ионные батареи при зарядке до полной емкости испытывают повышенное напряжение и нагрев, что способствует их более быстрому износу. Заряжать смартфон на 100% — ошибка, поскольку вы повредите аккумулятор при первом же использовании. Когда вы покупаете новый гаджет, его батарея обычно составляет около 40%. Это оптимальный уровень заряда для его эффективной работы. В целом, аккумуляторы наиболее эффективны и дольше служат, когда их уровень заряда поддерживается в диапазоне от 20% до 80%. При регулярной полной зарядке батарея постоянно подвергается избыточному нагреву, что приводит к преждевременному износу.

Многие привыкли оставлять телефон на зарядке на всю ночь, не осознавая, что своими же действиями портят состояние устройства. Когда аккумулятор достигает полной зарядки, смартфон продолжает поддерживать уровень заряда — это так называемая капельная зарядка. В долгосрочной перспективе это приведет к негативным последствиям. Вопреки распространенному мнению, несколько небольших зарядок в день лучше, чем полная зарядка.

Быстрая зарядка смартфона удобна, и умеренное ее использование может продлить срок службы аккумулятора. Однако, если вы не спешите, выберите более медленную зарядку, чтобы уменьшить износ в долгосрочной перспективе.

Основные способы снизить риски износа: во-первых, постарайтесь не разряжать батарею ниже 20% и не заряжать выше 80%. Во-вторых, используйте оригинальные зарядные устройства, так как некачественные аксессуары могут стать причиной повреждения аккумулятора. И, наконец, предпочитайте короткие сессии зарядки вместо одной продолжительной.

ПАО «Мегафон»