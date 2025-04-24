В Архызе реконструируют здание центра «Лунная Поляна» за 200 млн рублей

В горнолыжном комплексе «Лунная Поляна» в селе Архыз, начнется реконструкция здания многофункционального центра. Стоимость контракта составляет 199,3 млн руб., следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает АО «УК Архыз». Для выполнения реконструкции привлечена чеченская компания ООО «Стройресурс». Согласно опубликованной документации, обновление объекта должно завершиться до 14 сентября 2025 года.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройресурс» зарегистрировано в 2018 году в г. Грозный. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и бенефициар — Муслим Солсаев. Выручка компании за 2024 год — 454 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб.