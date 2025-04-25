Молодые и воскресные
Как тренды попадают в розыгрыши
Примерно столько же, сколько существует человеческая цивилизация, в мире существуют лотереи. Идее дать человеку возможность попытать счастья и, быть может, стать обладателем крупной суммы более 2 тыс. лет. С течением времени модель, по которой лотереи проводятся, в общем и целом стала универсальной. Но создатели одной из российских лотерей придумали, как выйти за обычные рамки.
Идея обмена человеком небольшой суммы денег на шанс получить куда большую сумму появилась еще в древности. За счет лотерей часто не просто зарабатывали, а выручали средства на благотворительные цели или финансировали крупные государственные проекты, строили больницы, приюты или дорогие инфраструктурные объекты. Способов проведения лотерей было придумано великое множество, но в наши дни широкое распространение получили два. Первый — моментальная лотерея, когда в билете для уточнения результата необходимо стереть защитный слой. Второй — тиражная лотерея, когда розыгрыш призового фонда производится единовременно между всеми участниками после распространения билетов. В отличие от моментальной, в тиражной лотерее выигрыш определяется не сразу, а после официального тиража.
Телешоу «Мечталлион»
Розыгрыш сам по себе крайне популярное зрелище — во всем мире лототрон с шарами вращают на ведущих телеканалах, и уже этого достаточно, чтобы собрать масштабную аудиторию. Но иногда организаторы лотерей идут дальше и делают свои телешоу чем-то бОльшим, чем просто определением победителей. Так, к примеру, в Испании еще с 1812 года на Рождество проводится Рождественская лотерея, в розыгрыше которой по традиции выступают участники детского католического хора, которые пропевают выигрышные номера. Эта традиция не нарушается уже более 200 лет, чему не помешало даже то, что розыгрыш давно переехал в крупные залы и транслируется в прямом эфире на национальном телевидении.
Лотереи со своими музыкальными традициями, хоть и куда более молодыми, существуют и в России. Так, вопросом «А почему бы не сделать розыгрыш чем-то большим?» задались создатели российской лотереи «Мечталлион». Они решили, что их шоу должно отличаться от остального эфира. И задались вопросом: а что бы самим было интересно посмотреть в начале выходного дня с учетом всей разницы во вкусах, возрасте и ритмах жизни? Ответ нашелся: что-то такое, чего нет в остальном эфире, что-то непредсказуемое, а еще такое, что прямо сейчас интересно и молодежи, и одновременно их родителям — а что это, то, что им сейчас нравится?
Группа «Шуба Леонтьева»
В итоге — удалось узнать у создателей шоу — задача сформулировалась так: должны быть небанальные гости и небанальная музыка, такие, что еще нечасто можно встретить на телевизионных каналах. А беседа с ними должна быть максимально легкой, приятной и интересной, особенно с учетом того, что концепция шоу оставляет на разговор всего семь-восемь минут. Хорошее шоу — такое, которое интересно самой широкой аудитории. В самом деле, думали на старте, смотреть на то, какие выпадают цифры, интересно только тем, кто купил лотерейные билеты. Звать суперзвезд, чтобы они выступали в паузах? Это делают и так, да и вообще это не слишком увлекательно, чего там кто не видел? Решили поступить иначе.
Группа Discofade
Четко видно, что идея оказалась вполне оригинальной: гости шоу, те, кого приглашают, в большинстве своем ранее почти или вовсе не появлялись в эфире федеральных каналов — шоу дало им возможность показать себя и тем людям, которые иначе не увидели бы их вовсе. В итоге микс выстроился: оказалось, что в воскресном шоу все выглядят естественно и те, чьи имена знают уже много лет, и те, о ком услышали уже многие, но далеко не все. Последнее — самое интересное. В современном мире популярность приходит не так, как раньше,— может оказаться достаточно одного удачного трека, который сам расползется по сотням и тысячам рилсов — так, что от него уже нельзя будет спрятаться. Так, как это произошло, к примеру, с разлетевшимся по всему миру хитом «Сигма бой». Кстати, исполнившие его Betsy и Мария Янковская попробовали себя в качестве гостей шоу, став участницами одного из самых рейтинговых выпусков.
Группа «Папин Олимпос»
По итогам просмотра буквально нескольких шоу становится понятно: в стратегии создателей шоу самое интересное — ставка на артистов, чьи имена пока известны только в узких кругах, достаточных для того, чтобы давать успешные концерты и собирать десятки тысяч просмотров, но широкой публике незнакомых вовсе. Ну, скажем, скрывающаяся за псевдонимом «Элли на маковом поле» певица из Волгоградской области Виктория Трунова с нежными инди-балладами под аккомпанемент клавиш. Или «Папин Олимпос» — веселые поп-панки из того же Волгограда. Питерская группа с невероятным названием SHUBA Leontieva, сами себя определяющие как «артисты театра и кино, играющие Pop-Core под девизом "танцы, смех и rock’n’roll"». Discofade — группа с красноречивым названием и бодрым синтивейв-хитом «Танцевать».
В итоге получился необычный 30-минутный микс форматов в рамках стандартного, казалось бы, лотерейного розыгрыша. Где молодежь может еще раз увидеть своих любимых исполнителей и блогеров, а более зрелое поколение — узнать, что сейчас на пике или набирает популярность, обсудить увиденное с детьми и внуками, а потом показать друзьям, что разбирается кое в чем модном совсем неплохо.