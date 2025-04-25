Молодые и воскресные

Примерно столько же, сколько существует человеческая цивилизация, в мире существуют лотереи. Идее дать человеку возможность попытать счастья и, быть может, стать обладателем крупной суммы более 2 тыс. лет. С течением времени модель, по которой лотереи проводятся, в общем и целом стала универсальной. Но создатели одной из российских лотерей придумали, как выйти за обычные рамки.

Идея обмена человеком небольшой суммы денег на шанс получить куда большую сумму появилась еще в древности. За счет лотерей часто не просто зарабатывали, а выручали средства на благотворительные цели или финансировали крупные государственные проекты, строили больницы, приюты или дорогие инфраструктурные объекты. Способов проведения лотерей было придумано великое множество, но в наши дни широкое распространение получили два. Первый — моментальная лотерея, когда в билете для уточнения результата необходимо стереть защитный слой. Второй — тиражная лотерея, когда розыгрыш призового фонда производится единовременно между всеми участниками после распространения билетов. В отличие от моментальной, в тиражной лотерее выигрыш определяется не сразу, а после официального тиража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телешоу «Мечталлион»

Телешоу «Мечталлион»



Розыгрыш сам по себе крайне популярное зрелище — во всем мире лототрон с шарами вращают на ведущих телеканалах, и уже этого достаточно, чтобы собрать масштабную аудиторию. Но иногда организаторы лотерей идут дальше и делают свои телешоу чем-то бОльшим, чем просто определением победителей. Так, к примеру, в Испании еще с 1812 года на Рождество проводится Рождественская лотерея, в розыгрыше которой по традиции выступают участники детского католического хора, которые пропевают выигрышные номера. Эта традиция не нарушается уже более 200 лет, чему не помешало даже то, что розыгрыш давно переехал в крупные залы и транслируется в прямом эфире на национальном телевидении.

Лотереи со своими музыкальными традициями, хоть и куда более молодыми, существуют и в России. Так, вопросом «А почему бы не сделать розыгрыш чем-то большим?» задались создатели российской лотереи «Мечталлион». Они решили, что их шоу должно отличаться от остального эфира. И задались вопросом: а что бы самим было интересно посмотреть в начале выходного дня с учетом всей разницы во вкусах, возрасте и ритмах жизни? Ответ нашелся: что-то такое, чего нет в остальном эфире, что-то непредсказуемое, а еще такое, что прямо сейчас интересно и молодежи, и одновременно их родителям — а что это, то, что им сейчас нравится?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Шуба Леонтьева»

Группа «Шуба Леонтьева»



В итоге — удалось узнать у создателей шоу — задача сформулировалась так: должны быть небанальные гости и небанальная музыка, такие, что еще нечасто можно встретить на телевизионных каналах. А беседа с ними должна быть максимально легкой, приятной и интересной, особенно с учетом того, что концепция шоу оставляет на разговор всего семь-восемь минут. Хорошее шоу — такое, которое интересно самой широкой аудитории. В самом деле, думали на старте, смотреть на то, какие выпадают цифры, интересно только тем, кто купил лотерейные билеты. Звать суперзвезд, чтобы они выступали в паузах? Это делают и так, да и вообще это не слишком увлекательно, чего там кто не видел? Решили поступить иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Discofade

Группа Discofade



Четко видно, что идея оказалась вполне оригинальной: гости шоу, те, кого приглашают, в большинстве своем ранее почти или вовсе не появлялись в эфире федеральных каналов — шоу дало им возможность показать себя и тем людям, которые иначе не увидели бы их вовсе. В итоге микс выстроился: оказалось, что в воскресном шоу все выглядят естественно и те, чьи имена знают уже много лет, и те, о ком услышали уже многие, но далеко не все. Последнее — самое интересное. В современном мире популярность приходит не так, как раньше,— может оказаться достаточно одного удачного трека, который сам расползется по сотням и тысячам рилсов — так, что от него уже нельзя будет спрятаться. Так, как это произошло, к примеру, с разлетевшимся по всему миру хитом «Сигма бой». Кстати, исполнившие его Betsy и Мария Янковская попробовали себя в качестве гостей шоу, став участницами одного из самых рейтинговых выпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Папин Олимпос»

Группа «Папин Олимпос»



По итогам просмотра буквально нескольких шоу становится понятно: в стратегии создателей шоу самое интересное — ставка на артистов, чьи имена пока известны только в узких кругах, достаточных для того, чтобы давать успешные концерты и собирать десятки тысяч просмотров, но широкой публике незнакомых вовсе. Ну, скажем, скрывающаяся за псевдонимом «Элли на маковом поле» певица из Волгоградской области Виктория Трунова с нежными инди-балладами под аккомпанемент клавиш. Или «Папин Олимпос» — веселые поп-панки из того же Волгограда. Питерская группа с невероятным названием SHUBA Leontieva, сами себя определяющие как «артисты театра и кино, играющие Pop-Core под девизом "танцы, смех и rock’n’roll"». Discofade — группа с красноречивым названием и бодрым синтивейв-хитом «Танцевать».

В итоге получился необычный 30-минутный микс форматов в рамках стандартного, казалось бы, лотерейного розыгрыша. Где молодежь может еще раз увидеть своих любимых исполнителей и блогеров, а более зрелое поколение — узнать, что сейчас на пике или набирает популярность, обсудить увиденное с детьми и внуками, а потом показать друзьям, что разбирается кое в чем модном совсем неплохо.