Безымянный засыпал пеплом

Четыре поселка примерно в трех часах езды от столицы региона Петропавловска-Камчатского накрыло пеплом из-за извержения вулкана Безымянный. Высота столба пепла составила 11 км. Местные власти ввели режим повышенной готовности, а в районе извержения объявлен оранжевый код авиационной опасности. В сети распространили кадры с домами, окутанными вулканическим дымом.

По данным МЧС, организованных туристических групп в районе извержения Безымянного нет. Как сообщают опрошенные “Ъ FM” местные операторы, сезон восхождений на Камчатке обычно начинается в июне. К этому времени вулканическая активность должна снизиться, полагает директор компании Kamchatka Energy Тимур Сергеев: «Все живы, здоровы, все будет хорошо. Как скажется это извержение на спросе на горный туризм? Никто никуда сейчас не ходит, у нас снега по 10 м, поэтому ждем лета, а там посмотрим. В район вулкана сейчас никого не пускают, все закрыто».

Туристам запрещено самостоятельно посещать вулканы на Камчатке и во время относительно спокойной обстановки. При этом экскурсии туда сроком на неделю стоят около 70 тыс. руб. А цены на трехчасовые вертолетные туры в Долину гейзеров начинаются от 100 тыс. руб. Как пишут СМИ, это примерно в два раза дороже по сравнению с 2023-м. Дороже всего стоит восхождение на Ключевскую сопку — около 170 тыс. руб. Это крупнейший активный вулкан в Евразии высотой почти 5 тыс. м.

Также как и Безымянный, Ключевская сопка начала активно извергаться три дня назад, отмечает сотрудник местной вулканологической станции Юрий Демянчук: «Извержение происходит, как правило, один, иногда два раза в год. Часто он извергается именно в апреле. Это извержение довольно необычное по сравнению со всеми предыдущими. Я уже около 40 лет наблюдаю за этим вулканом. У него была очень длинная подготовка. Обычно неделя, 10 дней, и происходит пароксизм. В этот раз подготовка длилась около три месяцев. Примерно через месяц все стихнет до следующего извержения.

Чем опасен вулканический пепел для здоровья человека? Неприятны первые день-два, когда в нем очень много газа. Газ выделяется, и когда попадает в легкие или в желудок, происходит образование кислоты, которая вредит здоровью. Как правило, пепловая колонна во время пароксизма поднимается до 12 км над уровнем моря. В этот раз ветер был северный, поэтому понесло все на юг. Но до Петропавловска-Камчатского если что-то и дойдет, чисто символически».

Как сообщает МЧС, сейчас пеплопад на Камчатке прекратился. Однако в ближайшее время не исключены и новые выбросы. Крупнейшее извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году. Тогда пепловые тучи поднялись на высоту 45 км.

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Никита Путятин