Власти Кубани хотят оставлять 20% местного вина в регионе

Власти Краснодарского края хотят оставлять не менее 20% произведенного вина в объектах общественного питания региона. С такой инициативой выступил на сессии «Продвижение российского вина» выставки «Винорус.Винотех» руководитель департамента потребсферы и регулирования алкогольного рынка края Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект обсуждают Минсельхоз и Минпромторг; схема предполагает эксклюзивные контракты между локальными хозяйствами и HoReCa. Сейчас, по словам господина Куринного, вино в регионе производителя продается по такой же цене, как в ресторанах Москвы. Это происходит из-за того, что кубанскую продукцию отправляют в столицу, а затем она возвращается с наценкой 30–40% (логистика и маркетинг) в магазинах и 100–200% в сегменте HoReCa.

Роман Куринный назвал такое положение вещей недопустимым. Виноделы, по словам руководителя департамента, имея возможность продавать продукцию напрямую, смогут делать это как минимум по 800 руб. за бутылку.

Вячеслав Рыжков