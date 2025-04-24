Власти Кубани хотят оставлять 20% местного вина в регионе
Власти Краснодарского края хотят оставлять не менее 20% произведенного вина в объектах общественного питания региона. С такой инициативой выступил на сессии «Продвижение российского вина» выставки «Винорус.Винотех» руководитель департамента потребсферы и регулирования алкогольного рынка края Роман Куринный.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Проект обсуждают Минсельхоз и Минпромторг; схема предполагает эксклюзивные контракты между локальными хозяйствами и HoReCa. Сейчас, по словам господина Куринного, вино в регионе производителя продается по такой же цене, как в ресторанах Москвы. Это происходит из-за того, что кубанскую продукцию отправляют в столицу, а затем она возвращается с наценкой 30–40% (логистика и маркетинг) в магазинах и 100–200% в сегменте HoReCa.
Роман Куринный назвал такое положение вещей недопустимым. Виноделы, по словам руководителя департамента, имея возможность продавать продукцию напрямую, смогут делать это как минимум по 800 руб. за бутылку.