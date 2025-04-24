Выставка о будущем кампусов и современном Отечестве приедет в Сириус осенью

В ноябре коллекцию работ молодых художников из 25 регионов России, посвященных научным прорывам, патриотизму и кампусам будущего, представят в Сириусе, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории. Экспозиция станет частью Конгресса молодых ученых и одной из ключевых точек федерального выставочного маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

В экспозиции будут представлены широкоформатные (2,7 на 1,7 м) полотна, в которых молодые авторы осмысливают будущее российских университетов, научные и технологические достижения, а также темы духовности, патриотизма и актуальной повестки.

В числе участников — молодые художники из 25 регионов страны, в том числе выпускница Образовательного центра «Сириус» Вероника Федорцова. В свое время она трижды проходила профильное обучение в Сириусе и участвовала в интенсиве под эгидой Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.

Работы, созданные с применением цифровых технологий, дополненной реальности и элементов искусственного интеллекта, будут впервые представлены 25 апреля в Музее современного искусства «ПЕРММ». После этого выставка отправится в крупнейшие города России.

Мария Удовик