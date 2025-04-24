Новый посол Франции допустил улучшение отношений с Россией

В интервью «Ъ» новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер назвал целью своей деятельности возобновление диалога с Россией. По его словам, контакты могут улучшить отношения Москвы и Парижа, даже если для решения некоторых проблем потребуется больше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я, конечно, не думаю, что посол сам может все изменить, но он может внести вклад в изменения. Это делается за счет поощрения диалога и взаимопонимания. Слово ''диалог'' значит ''две логики'': это не значит, что мы во всем согласны, это не монолог, но это может привести к возможному улучшению отношений между нашими странами»,— сказал дипломат.

По его словам, отношения между Россией и Францией «в значительной мере испорчены», но при этом не находятся на исторически низшей точке. Прибытие на дипломатическую службу в Москву в таком контексте он назвал вызовом. «Это будет сложно, но очень важно сделать усилие в этом направлении. Я для этого и приехал»,— заключил посол.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян