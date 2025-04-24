Уполномоченный Оксана Кислицына помогла больным заключенным

Депутаты заксобрания Нижегородской области единогласно приняли отчет регионального уполномоченного по правам человека Оксаны Кислицыной, аппарат которой в прошлом году рассмотрел более 5,7 тыс. обращений нижегородцев на различные нарушения их прав.

Согласно отчету 23 семьям с помощью уполномоченного были улучшены жилищные условия, 123 гражданам пересмотрели стандарты оказания медпомощи, восстановлены трудовые права 11 человек, в том числе несправедливо уволенных.

Оксана Кислицына также активно защищает права осужденных, в прошлом году лично приняв 170 осужденных в поездках по исправительным колониям. Например, удалось освободить осужденную за ненасильственное преступление женщину, которая из-за легочного заболевания могла дышать только с помощью кислородных баллонов. У другого заключенного сломалась металлическая пластина в руке, и он долго мучился. Аппарат уполномоченного помог организовать прием у травматолога и успешную операцию по замене пластины. «Мы уделяем большое внимание практике освобождения заключенных, заболевших тяжелой болезнью, фиксируя их дальнейшее состояние и рассматривая необоснованные отказы судов. В результат нашей работы доля судебных отказов по освобождению тяжело больных осужденных снизилась за последние пять лет с 65% до 22% в 2024 году», — рассказала Оксана Кислицына.

Спикер заксобрания Евгений Люлин поблагодарил уполномоченного, добавив, что законодательная власть всегда будет поддерживать важное направление защиты прав граждан.

Иван Сергеев