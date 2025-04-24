В ОП РФ оценили ущерб Крыму от действий Украины в 10 трлн рублей

В Общественной палате России заявили, что общий ущерб, нанесенный Крыму действиями Украины с 2014 года, составляет около 10 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП РФ Владимира Резанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам парламентария, сейчас подготовлены иски об ущербе от водной и энергетической блокад — каждый на сумму около 3 трлн руб. Господин Резанов также отметил, что точный объем по всем параметрам пока затруднительно оценить, однако предварительные данные указывают на сумму порядка 10 трлн руб.

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС.

Сейчас в Крыму ожидают, что к ответственности будут привлечены подстрекатели и участники блокады. Ранее предприятия региона подали в Арбитражный суд несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн руб. Затем региональные власти подали и выиграли иск об энергоблокаде на сумму более 3,15 трлн руб.

Кроме того, власти Крыма собираются посчитать сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и предъявить соответствующий иск. Госсовет Крыма также готовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов. Глава Госсовета республики Владимир Константинов заявил о намерении обращаться с исками по блокадам в международные суды.

Анна Гречко