На Жигулевской ГЭС откроется водосливная плотина

На Жигулевской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») 26 апреля откроется водосливная плотина. Сброс воды в Саратовское водохранилище будет осуществляться до 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Максимальный сбросный расход запланирован с 30 апреля до 4 мая. Администрация Тольятти обращается к собственникам дачных участков микрорайона Федоровка Комсомольского района и полуострова Копылово до окончания паводкового периода и сброса вод Жигулевской ГЭС исключить поездки на дачи.

Режимы сброса воды подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Андрей Сазонов