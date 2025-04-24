Какую технику покупают челябинцы

Гаджеты собственных торговых марок МегаФона стали выбирать чаще в первом квартале 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном — 26%. Лидером по росту продаж стали кнопочные телефоны Fontel, которые прибавили 67%. Жители Южного Урала покупают такие гаджеты активнее других россиян – в регионе спрос вырос примерно на 44%. Такие устройства пригодятся на даче, в походах на природу и на сплавах, потому что долго держат заряд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Достовалова, пресс-служба МегаФона Фото: Полина Достовалова, пресс-служба МегаФона

МегаФон фиксирует увеличение спроса на товары под брендами Fontel и Stellarway. К примеру, беспроводных наушников в первом квартале этого года было продано на 19% больше, чем в том же периоде прошлого года, прочих гарнитур (в том числе проводных) — на 42%, а кнопочных телефонов — на 47% больше.

По мере вывода на рынок новых устройств под собственными торговыми марками растёт и их доля в продажах. Лидерство в первом квартале у «кнопок» — 70% приходится на Fontel. В аксессуарах доля собственной марки за тот же период превосходит 38% (против 28% в первом квартале 2024 года), в портативной технике — 17%, а планшеты Fontel уже достигли 16% в продажах в своей категории. Напомним, что эти планшеты были выведены на рынок в декабре прошлого года.

В целом доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж МегаФона за январь-март 2025 года составила 20%.

«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определённая ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

МегаФон уже более трёх лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками Fontel и Stellarway. Fontel — это девять моделей кнопочных телефонов, первые из которых были представлены в январе 2023 года, 19 моделей смарт браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая недавно запущенные детские смарт-часы с eSIM, а также две модели планшетов, представленные в конце 2024 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.

ПАО «Мегафон»