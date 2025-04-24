В Марий Эл суд вынес заочный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в организации убийства депутата Волжского городского собрания, совершенного в 2002 году. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл мужчину заочно осудили за организацию убийства депутата 23 года назад

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл мужчину заочно осудили за организацию убийства депутата 23 года назад

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, подсудимый, будучи должником потерпевшего, договорился с братом своей супруги об убийстве депутата. Мотивом преступления стал финансовый конфликт — осужденный должен был передать потерпевшему часть акций мебельного завода. За исполнение заказа киллеру было обещано вознаграждение в размере $30 тыс.

Исполнитель встретился с жертвой под видом покупателя его автомобиля на территории одной из школ Волжска. В салоне автомобиля он произвел семь выстрелов в голову потерпевшего из пистолета, после чего мужчина скончался на месте.

После совершения убийства киллер сообщил заказчику о выполнении «заказа» и получил обещанные деньги.

Организатор убийства успел скрыться и долгое время находится в международном розыске.

В 2008 году непосредственный исполнитель был осужден Верховным судом Марий Эл и получил длительный срок лишения свободы.

Рассмотрев уголовное дело в отсутствие подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Артём Дергунов