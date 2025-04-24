В трех регионах Северного Кавказа «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

В 2025 году шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Андрея Карпова.

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«Наша традиционная акция "Бессмертный полк" в этом году будет проходить в смешанном формате. В ряде регионов она пройдет в очном режиме. В нашем случае, если говорить о Северном Кавказе — это Республика Дагестан, Северная Осетия и Ставропольский край. В других регионах она состоится в онлайн формате»,— рассказал Андрей Карпов.

Николай Аксенов