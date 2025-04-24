В Оренбуржье в первом квартале выявили 50 нарушений при эксплуатации детских площадок и аттракционов

В первом квартале текущего года на территории Оренбуржья прокуроры выявили более 50 нарушений при эксплуатации детских площадок и аттракционов. Такие данные озвучили на межведомственном совещании на тему состояния детских площадок и каруселей, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Оренбурге в муниципальной собственности находится свыше 200 объектов игровой инфраструктуры, которые не отвечают требованиям безопасности. Прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать администрацию города привести площадки в соответствии. Иск находится на стадии рассмотрения.

Руфия Кутляева