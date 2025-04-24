Лидеры по представленности в предметных рейтингах RAEX

|1
|Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина
|25
|2
|Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
|23
|3
|Южный федеральный университет
|22
|4
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|21
|5–6
|Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
|20
|5–6
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|20
|7–9
|Дальневосточный федеральный университет
|19
|7–9
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|19
|7–9
|Сибирский федеральный университет
|19
|10
|Санкт-Петербургский государственный университет
|18
|11
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|16
|12
|Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|14
|13–14
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|12
|13-14
|Уфимский университет науки и технологий
|12
|15–16
|Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
|11
|15-16
|Тюменский государственный университет
|11