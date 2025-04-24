Лидеры по представленности в предметных рейтингах RAEX

Место Название Количество рейтингов, где представлен университет 1 Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 25 2 Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 23 3 Южный федеральный университет 22 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 21 5–6 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 20 5–6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 20 7–9 Дальневосточный федеральный университет 19 7–9 Национальный исследовательский Томский государственный университет 19 7–9 Сибирский федеральный университет 19 10 Санкт-Петербургский государственный университет 18 11 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 16 12 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 14 13–14 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 12 13-14 Уфимский университет науки и технологий 12 15–16 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 11 15-16 Тюменский государственный университет 11