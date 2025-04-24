Ставрополь стал лидером по ценам на топливо в СКФО

Ставропольский край возглавил рейтинг регионов Северо-Кавказского федерального округа по стоимости топлива. Средняя цена литра бензина в крае достигла 61 руб. 42 коп., что значительно превышает показатели соседних республик, сообщают аналитики Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольший разрыв зафиксирован по всем популярным видам горючего. Так, бензин марки АИ-92 в Ставрополье стоит 57 руб. 74 коп. за литр, в то время как в Чечне его можно приобрести за 54 руб. 72 коп. Стоимость АИ-95 в крае достигает 63 руб. 75 коп., тогда как в Ингушетии она составляет 58 руб. 52 коп.

Дизельное топливо в регионе также оказалось самым дорогим – 68 руб. 19 коп. за литр против 62 руб. 59 коп. в соседнем Дагестане.

Николай Аксенов