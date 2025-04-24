Аэропорт Сочи ожидает более 466 тысяч пассажиров в майские праздники

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», прогнозирует обслуживание около 466 тыс. пассажиров в период с 28 апреля по 11 мая 2025 года. Этот показатель на 3% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, на внутренних рейсах ожидается 386 тыс. путешественников, а международные направления выберут около 80 тыс. человек. Наибольшая нагрузка на воздушную гавань придется на 4 и 11 мая — в эти дни суточный пассажиропоток превысит 37 тыс. человек.

Среди внутрироссийских маршрутов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Наиболее востребованными зарубежными направлениями станут Анталья, Стамбул, Ереван, Дубай и Ташкент.

Сочи остается одним из самых популярных мест отдыха россиян на майские выходные. По информации сервиса «Авиасейлс», курорт вошел в тройку наиболее востребованных направлений — на него приходится 12% от всех внутренних авиабилетов.

Все подразделения аэропорта в праздники планируют перевести на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. Также будут усилены меры транспортной безопасности.

Вячеслав Рыжков