Самарские школы оснастят макетами гранат почти на миллион рублей

Кабинеты образовательных организаций Самары оснастят макетами гранат. На эти цели потратят 956,3 тыс. руб. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Макеты гранат будут использоваться во время преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» в муниципальных школах. Всего планируется приобрести 489 товаров. В этот список входят 120 макетов гранат РГН, 130 макетов гранат РГО, 118 макетов РГД и 121 макет Ф-1.

Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. Победителя торгов определят 16 мая.

Заказчиком выступает министерство образования Самарской области. Деньги на эти цели направят из регионального бюджета.

Георгий Портнов