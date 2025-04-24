Пять нижегородских вузов вошли в предметный рейтинг RAEX

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России, которые входят в семейство «Три миссии университета». В этом году в него вошли пять университетов Нижегородской области: Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ), Нижегородский госуниверситет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), Приволжский исследовательский медуниверситет (ПИМУ), Нижегородский государственный педуниверситет имени Козьмы Минина (НГПУ) и Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

НГТУ вошел в топ-5 по кораблестроению и водному транспорту, набрав 62,92 балла из 100 возможных. Он занял пятое место, поднявшись на две строчки с прошлого года. Также он оказался среди лучших по предметам «Ядерная энергетика и технологии» (восьмое место), «Авиационная и ракетно-космическая техника» (10 место), «Химические технологии» (12 место), «Нефтегазовое дело» (15 место), «Техника и технологии наземного транспорта» (15 место).

ННГУ вошел в топ-10 вузов России по биологии. Он занял десятое место, набрав 51,85 балла. Университет вошел в рейтинг еще по десяти предметам: «История и археология» (11 место), «Химия» (11 место), «Социология» (13 место), «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» (15 место), «Физика» (15 место), «Электроника, радиотехника и системы связи» (16 место), «Психология» (17 место), «Математика» (18 место), «Индустрия гостеприимства» (18 место), «Политология и международные отношения» (20 место).

ПИМУ вошел в топ-10 в предмете «Фармация», заняв девятое место (54,98 балла). Также вуз попал на 13 строчку в топе по медицине.

НГПУ занял 17 место среди вузов по педагогике. Он поднялся на одну строчку с 2024 года с баллом 66,36.

ВГУВТ занял девятое место (47,32 балла) по кораблестроению и водному транспорту. В 2024 году он занимал восьмое место.

Анастасия Титова