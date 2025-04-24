Чистая прибыль ММК сократилась почти на 87% в I квартале

В первом квартале 2025 года чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») составила 3,1 млрд руб. Это на 86,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из финансового отчета компании.

Выручка ММК в первом квартале года сократилась на 17,9%, до 158,5 млрд руб. Такая динамика отражает снижение объемов продаж и цен на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России, говорится в отчете. Показатель EBITDA оказался на уровне 19,8 млрд руб. (-53,1%) из-за сокращения выручки и роста затрат.

При этом по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в первом квартале 2025-го чистая прибыль тоже сильно упала, на 73,7%. Выручка же сократилась только на 4,3%, а показатель EBITDA — на 15,3%.

Виталина Ярховска