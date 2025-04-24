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Ярославцев предупредили о грозе с дождем

В Ярославской области завтра, 25 апреля, пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Кратковременные дожди ожидаются в ночь на пятницу. Днем 25 апреля также прогнозируется дождь, в отдельных районах пройдут грозы, которые будет сопровождать ветер с порывами до 15 м/с.

В связи с ухудшением погоды областное МЧС прогнозирует возможное обрушение аварийных крыш зданий, увеличение случаев травматизма среди населения, возникновение очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты.

Алла Чижова

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