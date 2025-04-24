Посол Квициниа раскрыл число погибших в зоне СВО граждан Абхазии

Посол Абхазии в России Алхас Квициниа рассказал, что в зоне СВО погибли 66 граждан республики. Всего в боевых действиях, по его словам, участвует несколько сотен жителей Абхазии. Назвать их точное число, отметил посол, не так просто, поскольку многие из них не имеют российского гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Хочу отметить, что у нас богатая традиция добровольчества: в 1992–1993 годах сотни ребят из Северного Кавказа, из Приднестровья, из России встали на защиту Абхазии. Теперь настал наш черед»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что добровольцы считают своим долгом помочь России. По его словам, на СВО абхазцы защищают как Россию, так и Абхазию. Некоторые участники награждены высшими наградами посмертно.

Екатерина Отрашкевич