Полиция установила личность осквернившей Вечный огонь в Туапсе

Сотрудники Центра противодействия экстремизму совместно с полицейскими Туапсинского района установили личность девушки, осквернившей Вечный огонь на мемориале «Горка героев» в городе воинской славы Туапсе. Нарушительницей оказалась 18-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крансодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Крансодарскому краю

В ходе мониторинга интернета правоохранительные органы обнаружили публикацию, где запечатлено, как девушка прикуривает сигарету от мемориального пламени. По данному инциденту начата проверка.

Задержанная пояснила, что «умысла оскорбить кого-либо у нее не было, а поступок — это итог легкомысленности». По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик