Челябинский застройщик оплатил штраф за ненадлежащую рекламу

Финансово-строительная компания «Западный луч» (Челябинск) оплатила штраф, назначенный региональным УФАС РФ, за ненадлежащую рекламу. Сумма взыскания составила 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС признало в действиях застройщика нарушения законодательства о рекламе. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в антимонопольную службу обратился челябинец, который пожаловался на рекламу «Западного луча» на региональном новостном сайте. В материале крупным шрифтом указывалась информация о низкой процентной ставке по ипотеке. Согласно закону «О рекламе», при размещении такого утверждения нужно шрифтом большего размера прописывать диапазон значений полной стоимости кредита. Застройщик эти требования на учел.

В январе этого года по решению УФАС с новостного регионального сайта реклама «Западного луча» была удалена, а в апреле антимонопольная служба оштрафовала компанию.