В Челябинской области вводят особый противопожарный режим с 25 апреля

На всей территории Челябинской области с 25 апреля вводится особый противопожарный режим. Подписано соответствующее постановление правительства региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

На время действия режима запрещается разводить костры, жечь сухую траву, растения, мусор, а также проводить другие пожароопасные работы. Готовить на мангале разрешено только на участках частных домов, если расстояние от оборудования до зданий составляет не менее пяти метров, зона очистки — от 2 м, а человек постоянно находится рядом, имея под рукой телефон и воду. В ветреную погоду пользоваться мангалами нельзя. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в отдельных районах Челябинской области 25-27 апреля ожидается аномально жаркая погода до плюс 25 градусов.

Виталина Ярховска