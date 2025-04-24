В Челябинской области прогнозируется аномально жаркая погода

В отдельных районах Челябинской области 25-27 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7°C, сообщает пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

Согласно данным челябинского гидрометцентра, 25-27 апреля температура днем может подняться до +25°C. В эти дни также ожидаются грозы и дожди. Порывы ветра днем могут достигать от 9 до 19 метров в секунду.