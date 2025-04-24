В России до конца 2025 года могут принять закон о запрете на проведение сделок с жильем дороже 1 млн руб. за наличные средства. Об этом сообщила автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Сейчас на российском рынке жилья за наличные совершается 10—15% сделок. Руководитель отдела продаж морского кластера ГК «Точно» Паруйр Варданян пояснил «Ъ-Новороссийск», с чем связана эта инициатива, и почему на побережье она пройдет для участников рынка незаметно.

Паруйр Варданян

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«С каждым годом наблюдается рост числа преступлений с лишением недвижимости — мошенники все чаще обращаются к процедуре сделок “из рук в руки”. По данным МВД, за последние два года случаи мошенничества с недвижимостью в стране выросли на 15-20%. Однако не все эпизоды попадают в официальную статистику — реальные цифры могут быть намного больше. Новый законопроект призван обезопасить сделки купли-продажи, сделать процедуру между физическими лицами более прозрачными. Теперь расчеты будут проводиться через банковские системы, а банк — выступать дополнительным гарантом безопасности.

На мой взгляд, в Новороссийске данный запрет пройдет незаметно — большинство клиентов приобретает недвижимость на побережье удаленно, привыкнув к безналичному расчету. Продажи на фоне запрета не снизятся, ведь Новороссийск продолжает оставаться одним из самых привлекательных городов для проживания на Черноморском побережье, так как повседневная жизнь здесь органично сочетается с отдыхом в летний сезон.

Для наших проектов в Новороссийске все сделки проводятся с использованием эскроу-счетов, а также — при проектном финансировании банка. Данные условия обеспечивают двойную безопасность».