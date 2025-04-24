Рыбинская ГЭС увеличила расходы воды для обеспечения судоходства

Рыбинская ГЭС с 24 апреля увеличила объем расходов для поддержания необходимых для судоходства уровней воды. Об этом сообщили в филиале «РусГидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каскад Верхневолжских ГЭС Фото: Каскад Верхневолжских ГЭС

«Рыбинская ГЭС существенно увеличила расходы: в работе пять гидроагрегатов, среднесуточный расход ГЭС за 24 апреля составит 1 300 м3/с. Это позволит Нижегородскому гидроузлу удерживать отметку верхнего бьефа на уровне 83,6-84 м и работать с расходами 1200-1300 м3/с, что позволит обеспечить необходимые для судоходства глубины как в акватории Горьковского водохранилища, так и на Волге в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС»,— говорится в сообщении.

В начале апреля Рыбинская ГЭС была почти остановлена в связи с аномальным маловодьем. Как уточняют в филиале, за этот период удалось повысить уровень Рыбинского водохранилища на 65 см. Этот объем будут использовать для поддержания необходимых для судоходства уровней воды ниже по течению.

Напомним, что половодье на Верхней Волге в этом году стало самым маловодным за всю историю наблюдений. Оно продлилось 40 дней при среднемноголетнем значении 51 день. Причиной такой ситуации стала теплая зима, которая не способствовала формированию устойчивого снежного покрова.

Алла Чижова