«Элементы экосистемы управляются алгоритмической вероятностью»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о работе Марины Зурков, представленной в совместном проекте Hyundai Motor и Музея американского искусства Уитни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Whitney Museum of American Art Фото: Whitney Museum of American Art

Я много рассказываю об арт-проектах, инициированных часовыми, ювелирными, фэшн- или бьюти-брендами, а вот об автомобильных как-то нечасто. Немедленно исправляюсь, тем более есть хороший повод — Музей американского искусства Уитни и компания Hyundai Motor представили работу Марины Зурков. Она стала уже второй в рамках 10-летнего партнерства Hyundai Terrace Commision.

Проект, получивший название «Терраса Hyundai» и правда располагается на открытом воздухе — на террасе на пятом этаже здания музея. Теперь здесь можно наслаждаться работой «Река — это круг» Марины Зурков. Она стала второй по счету и доступна для просмотра до начала 2026 года.

Созданная в сотрудничестве с Джеймсом Шмитцом и Блейком Гоблом, эта инновационная работа Зурков сочетает анимацию и инсталляцию. Показанная на большой видеостене, «Река — это круг», и речь здесь о реке Гудзон, представляет собой анимацию, изображающую сложную речную экосистему и рассказывающую о влиянии реки на развитие Манхеттена. Динамические элементы этой экосистемы управляются алгоритмической вероятностью. При этом анимация отражает погодные условия в реальном времени и учитывает текущее время года в Нью-Йорке.

Анна Минакова