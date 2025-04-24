Власти Ставрополья исполнили почти половину наказов избирателей

Власти Ставропольского края реализовали почти половину из 470 наказов избирателей. На финансирование инициатив направлено свыше 8 млрд руб., сообщили в пресс-службе региональной Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В текущем году планируется завершить еще 50 наказов, которые находятся в работе. Таким образом, в текущем году доля выполненных поручений жителей Ставрополья превысит 60%»,— заявил спикер краевого парламента Николай Великдань.

После выборов 2021 года в регионе был сформирован реестр наказов граждан. В него вошли предложения, поступившие в адрес всех политических партий, участвовавших в избирательной кампании. Сотни обращений объединили в программу развития края.

Обращения поступили преимущественно по вопросам ремонта и строительства дорог, благоустройства территорий, модернизации объектов ЖКХ, учреждений образования, здравоохранения и культуры.

В краевом парламенте отмечают, что наиболее острыми для региона остаются проблемы водоснабжения и водоотведения. Они затрагивают практически весь край и требуют максимальных финансовых вложений.

Николай Аксенов