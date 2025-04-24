Пермская дума согласовала передачу здания акватеррариума епархии РПЦ

Сегодня депутаты гордумы согласовали передачу здания акватеррариума на ул. Окулова, 3, из муниципальной собственности во владение Пермской епархии РПЦ. Как сообщил замглавы администрации города Алексей Синев на пленарном заседании, здание акватеррариума предлагается передать религиозной организации вместе с участком по ул. Монастырской, 10, безвозмездно. Планы передачи этой недвижимости замглавы объяснил федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления, а также нормативным актом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности.

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Здание на ул. Окулова, 3, расположено рядом со Спасо-Преображенским собором и входит в состав Архиерейского квартала. Помимо того, постройка является памятником градостроительства и архитектуры и входит в состав объекта культурного наследия «Дома архиерейские».

Депутат Владимир Молоковских отметил, что администрация Перми неоднократно передавала различное имущество в региональную собственность на безвозмездных условиях, однако тут передать здание с участком предлагается «сторонней организации». При этом, по данным думца, кадастровая стоимость участка под акватеррариумом составляет 6 млн руб. «Почему бы за этот объект не выставить хотя бы какую-то номинальную сумму?» — поинтересовался господин Молоковских. На это Алексей Синев отвечал, что безвозмездная передача указанного имущества обусловлена федеральным законодательством. После короткого обсуждения предложение мэрии было одобрено большинством депутатов.

Напомним, до 1 декабря 2024 года здание собора занимала Пермская краевая художественная галерея. Сейчас культурное учреждение временно располагается на арендованных площадях завода «Телта» по ул. Окулова, после чего переедет в новое здание на заводе им. Шпагина. Зоопарк с территории по ул. Монастырской переедет в новое место в микрорайоне Нагорном, корпуса для зоосада возводятся там с 2017 года. Его открытие может состояться летом 2025 года. На месте старого зоосада появится сквер «Архиерейское подворье».