Не только фармакология

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как чемпионы в разных видах спорта пытались обмануть систему, улучшив свой инвентарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tim de Waele / Corbis / Getty Images Фото: Tim de Waele / Corbis / Getty Images

Технический допинг — так называют случаи, когда спортсмены для улучшения результатов незаконно совершенствуют свой инвентарь. Сейчас скандалы, связанные с подобными историями, звучат не так громко, как раньше, но, несмотря на жесткий контроль, технический допинг жив до сих пор.

Яркий пример — сборная Норвегии. Летающие лыжники этой страны серьезно изменили конструкцию костюма, что позволило спортсменам брать медали на многих турнирах. Поймали их в этом году на чемпионате мира, но громкого скандала не случилось. Никакой системы в том, что происходило много лет, европейская пресса почему-то не заметила. Про отстранение команды на долгие годы тоже, конечно же, речь не шла.

Понятно, что колдуют со спортивным инвентарем не только в прыжках на лыжах с трамплина. Бельгийская велосипедистка Фемке Ван Ден Дрише в 2014-м установила на свой байк скрытый электромотор. И если бы не техническая неисправность, все могло быть шито-крыто. Но спортсменке не повезло, ее поймали и отстранили от турниров на шесть лет. После этого случая Международный союз велосипедистов ввел штраф за техническое мошенничество — 200 тыс. швейцарских франков, но технологии развиваются, так что попытки побеждать на велосипедах с мотором, скорее всего, еще будут.

Советский Союз тоже попадал в неприятные истории с техническим допингом. На Олимпиаде 1976 года в соревнованиях по фехтованию знаменитый пятиборец Борис Онищенко не имел равных. Но спортсмены заметили, что фонарь загорался, даже если советский атлет не попадал по сопернику. Оружие Онищенко проверили и обнаружили скрытую кнопку, которая дистанционно зажигала лампу, фиксируя успешную атаку. Скандал грянул страшный. Зарубежная пресса сравнивала произошедшее в Монреале с Карибским кризисом. Команда пятиборцев из СССР тогда снялась с соревнований. После этого закончилась не только карьера спортсмена, но и его нормальная жизнь. Бориса Онищенко пожизненно дисквалифицировали, лишили всех званий и выгнали из партии. В сентябре этого года ему исполнится 88 лет, но ни одного интервью скандальный участник тех событий так и не дал.

Владимир Осипов