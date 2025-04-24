Результаты предметных рейтингов: топ-10 «медального зачета»

Название Медальный зачет Количество 1-х мест Количество 2-х мест Количество 3-х мест 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 20 13 4 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 13 0 9 4 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 12 4 0 8 4 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 5 3 1 1 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4 2 0 2 6 Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина 4 0 3 1 7 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 3 2 0 1 8–9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России 3 2 0 1 8-9 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 1 2 0 10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 1 1 1