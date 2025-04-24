Результаты предметных рейтингов: топ-10 «медального зачета»

|1
|Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
|20
|13
|4
|3
|2
|Санкт-Петербургский государственный университет
|13
|0
|9
|4
|3
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|12
|4
|0
|8
|4
|Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
|5
|3
|1
|1
|5
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|4
|2
|0
|2
|6
|Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина
|4
|0
|3
|1
|7
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|3
|2
|0
|1
|8–9
|Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России
|3
|2
|0
|1
|8-9
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|3
|1
|2
|0
|10
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|3
|1
|1
|1