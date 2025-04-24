Межрегиональный «Гербер» пройдет в Якшур-Бодьинском районе 21 июня

Межрегиональный «Гербер» (0+) в этом году пройдет в Якшур-Бодьинском районе 21 июня в окрестностях села Кекоран, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Главной темой праздника станет удмуртский орнамент, особенно техника вышивки «вприкреп», известная как «бодьинский позумент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Программа включает традиционные мероприятия, такие как «Куно пумитан» — встреча гостей, «Всян» — освещение обрядовой каши, «Куно азбар» — творческие номера делегаций районов, и футбольный матч «Боны vs. Бены». Также запланированы новые активности, включая акцию «Куэм выжлёгет» (тканый половик) и интерактивную площадку «Пужыё сюрес» (дорога из узоров). На шоу-викторине «Кечат-Вамат» районные и городские команды поучаствуют в интеллектуальной игре.

Напомним, в прошлом году «Гербер» проводился 15 июня в деревне Старые Быги в Шарканском районе. Мероприятие посетили свыше 17 тыс. гостей. На поляне праздника выставили арт-объект со множеством национальных платков. В рамках «Гербера» прошел конкурс «Пара года» и праздник совершеннолетия «Эру».