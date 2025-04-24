Жога и Паслер открыли форум «Россия и Запад: глобальное противостояние»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер приняли участие в открытии молодежного форума «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра», который проходит в Екатеринбурге с 24 по 26 апреля в Уральском федеральном университете. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но одной из его основных тем стала специальная военная операция (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» в УрФУ Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» в УрФУ. Полпред Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер и и.о. ректора УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» в УрФУ Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра» в УрФУ. Полпред Артем Жога, врио губернатора Денис Паслер и и.о. ректора УрФУ Виктор Кокшаров Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Для уральцев всегда характерна высокая личная ответственность не только за свою землю, но и за всю страну. Это чувство сопричастности к судьбе своей малой и большой Родины руководит нами, дает нам силы и, что еще важнее, — дает нам надежду на Победу в специальной военной операции. Справились тогда — 80 лет назад — справимся и сейчас»,— подчеркнул Денис Паслер.

«Россия играет ключевую роль в формировании многополярного мира, и это схватка не за власть или геополитическое влияние, это столкновение концепций, которые определят, на какие принципы будет строиться наше будущее»,— отметил Артем Жога.

Международная конференция призвана обсудить актуальные социально-политические процессы в условиях трансформации глобального мира. Отдельно будет обсуждаться ситуация на Донбассе и других новых территориях России.

В рамках форума участников ждут пленарные заседания, круглые столы, семинары и мастер-классы. Со студентами будут общаться философ Александр Дугин, видеоблогер Николай Соболев, ведущие шоу «Вована и Лексуса» Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, военблогер Рыбарь. В форуме примут участие делегации из Донбасса и Новороссии.

Молодежный форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» впервые прошел в 2024 году. Тогда его посетило более 1 тыс. человек.

Демид Лобанов